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لبنان

بري: ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد

Lebanon 24
05-11-2023 | 13:27
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دان رئيس مجلس النواب نبيه بري "إستهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدنيين في سياراتهم والمسعفين صباحاً اثناء قيامهم بواجبهم الانساني".

وقال: "آخر بنك اهداف الإحتلال الإسرائيلي الجريمة التي إرتكبها بحق الاطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى إستشهاد إمراة وثلاثة من أحفادها، ان ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها والعسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى إستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجاً لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد".
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