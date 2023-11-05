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لبنان

لبنان يشكو اسرائيل أمام مجلس الأمن

Lebanon 24
05-11-2023 | 13:30
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قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تعليقا على مجزرة عيناتا: "باشرنا تحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الامن الدولي سنقدمها غدا" ردا" على جريمة اسرائيل في عيناتا بحق الاطفال الثلاثة والعائلة البريئة".
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وزير الخارجية

عبد الله بو حبيب

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