لبنان يشكو اسرائيل أمام مجلس الأمن

قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تعليقا على مجزرة عيناتا: "باشرنا تحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الامن الدولي سنقدمها غدا" ردا" على جريمة اسرائيل في عيناتا بحق الاطفال الثلاثة والعائلة البريئة".

Advertisement