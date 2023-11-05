هل ارسلت اليونيفيل برقية للأمم المتحدة حول الأوضاع في الجنوب؟

نفت معلومات لـ"لبنان 24" الأخبار التي تحدثت عن ان القوات الدولية العاملة جنوب لبنان ارسلت برقية فورية للأمم المتحدة تقول ان "الأمور قد تتجه للعنف في قطاعنا وعلى كل الجبهة الجنوبية، بعد أن إستهدفت إسرائيل عائلة كلها اطفال".

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