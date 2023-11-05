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لبنان

هل ارسلت اليونيفيل برقية للأمم المتحدة حول الأوضاع في الجنوب؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 13:45
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نفت معلومات لـ"لبنان 24" الأخبار التي تحدثت عن ان القوات الدولية العاملة جنوب لبنان ارسلت برقية فورية للأمم المتحدة تقول ان "الأمور قد تتجه للعنف في قطاعنا وعلى كل الجبهة الجنوبية، بعد أن إستهدفت إسرائيل عائلة كلها اطفال".
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