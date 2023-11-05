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لبنان
نصرالله يضبط المعركة ومعادلاته تعيد الجنوب لمرحلة 1978؟
Lebanon 24
05-11-2023
|
22:38
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كتب ابراهيم حيدر في" النهار": السياق الذي تجري فيه المعارك جنوباً حدد عناوينها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وبتأكيده أن ما جرى في القطاع منذ عملية طوفان الأقصى هو معركة فلسطينية، لا يبدو أن جبهة لبنان مرشَّحة الآن للانفجار الشامل وفقاً لحسابات باتت معروفة، وليست مرتبطة بما يمكن أن يتحمّله بلد مثل لبنان في حرب تدميرية، بل بالعلاقة مع غزة وعدم السماح بكسر حركة حماس أو تهجير الشعب الفلسطيني. وجاء كلام نصرالله متماهياً مع ما حددته مرجعيته الإيرانية في التعاطي مع حرب غزة وأيضاً جبهة لبنان.
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يتبيّن من كلام نصرالله أن المعركة في غزة طويلة ومفتوحة وفق التطورات. لكن هذه المعركة تختلف على جبهة لبنان عن حرب تموز 2006، وليس كما شبّهها بها الأمين العام لـ"حزب الله" من أن الإسرائيليين لم يتعلموا من تجاربهم في مواجهة قوى المقاومة. فما حدث في غزة وضع إسرائيل في مأزق وجودي، ودفع الأميركيين إلى إدارة المعركة لإنقاذها، ولذا فإن حربها ضد حماس تستهدف الفلسطينيين على أرضهم لإخراج إسرائيل من أزمتها وتأمين شروط انتصارها. وإن كانت إسرائيل لم تحقق هدفها بكسر حماس في الحرب العسكرية، فقد يزيد من جنونها، ويدفع الأمور حتى لإشعال الجبهة مع لبنان، خصوصاً إذا رأى بنيامين نتنياهو أن هذا الأمر يشكل مخرجاً لمأزقه في محاولة لضرب "حزب الله" على الحدود.
المخاوف تبقى من إطالة أمد الحرب، ومنح إسرائيل كل الفرص لضرب حماس وإخراج الفلسطينيين من غزة، فعلى الرغم من خروج أصوات دولية تدين المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فإن ذلك لم يؤدّ حتى إلى هدنة إنسانية، وهو أمر سينعكس على لبنان سلباً خصوصاً إذا تبيّن أن المعادلات الإيرانية ومن ضمنها "حزب الله" لم تمنع الاستفراد بغزة وهو ما سيبقي جبهة لبنان مفتوحة مع تصعيد محور الممانعة لعملياته في سوريا والعراق واليمن، من دون أن يؤدّي ذلك إلى حرب شاملة، بل فتح بازار التسويات على الحسابات والمصالح. وبالعكس، إذا تمكنت "حماس" من الصمود مع مساندة جبهة الجنوب اللبناني، فإن الإيرانيين سيسعون لاستثماره إلى أبعد الحدود. وفي الحالتين يُفهم إلى حد بعيد الانضباط في خطاب نصرالله لقواعد الحرب والتفاوض.
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