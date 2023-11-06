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لبنان

ليل أمس.. إطلاق نار باتجاه مكتب أحد أصحاب اشتراك الكهرباء في طرابلس

Lebanon 24
06-11-2023 | 00:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إطلاق نار استهدف مكتب أحد أصحاب اشتراك الكهرباء في طرابلس ليل أمس. 
 
وفر مطلق النار بعدها إلى جهة مجهولة. 
 
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