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لبنان
ليل أمس.. إطلاق نار باتجاه مكتب أحد أصحاب اشتراك الكهرباء في طرابلس
Lebanon 24
06-11-2023
|
00:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إطلاق نار استهدف مكتب أحد أصحاب اشتراك الكهرباء في طرابلس ليل أمس.
وفر مطلق النار بعدها إلى جهة مجهولة.
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