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لبنان

آخر المستجدات جنوباً: قصف وتحليق للطيران الإسرائيلي فوق هذه القرى

Lebanon 24
06-11-2023 | 01:55
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تحلّق طائرات الجيش الإسرائيلي الاستطلاعية منذ ساعات الصباح، فوق فوق مزارع شبعا تلال كفرشوبا وجبا الشيخ في منطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح، وتعرض محيط بلدتي الناقورة واللبونة لقصف مباشر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وبموازاة ذلك، أقفلت غالبية المدارس الخاصة في المنطقة أبوابها اليوم أمام طلابها تجاوبا مع الحداد الوطني ضد المجزرة الاسرائيلية بحق طالبات عيناها وجدتهم يوم امس.


يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف منتصف الليل محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وأطلق القنابل المضيئة طوال الليل وحتى الفجر فوق المناطق المذكورة.  


أما في ما يتعلق بحركة النزوح، فأشار مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" إلى أنها تزداد يوما بعد يوم وتلقي بكاهلها على البلديات والقطاع الخاص وسط غياب رسمي. 
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