لا إجابات واضحة ولا ضمانات

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أفادت مصادر مطلعة أنه بعد انتهاء خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حصل تواصل بين جهات دولية واقليمية عبر اكثر من قناة إتصال من اجل استيضاح طبيعة الرسائل التي حاول ايصالها في خطابه.وبحسب المصادر فإن "حزب الله" لم يعط إجابات واضحة أو ضمانات بأنه لن يوسع المعركة بينه وبين اسرائيل بل على العكس من ذلك، فقد عاد الى سياسة الغموض التي بدأها منذ بداية المعركة.وتقول المصادر "إن الحزب ليس في وارد اعطاء توضيحات، بل يعمل بشكل لافت على جعل الكلام للميدان قبل ان يكون للرسائل وللعمل الديبلوماسي، وهذا التوجه سيستمر في المرحلة المقبلة."