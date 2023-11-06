خلاصة جولة باسيل: "الحزب يرفض والنقاش تحت السقف"

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لفت مصدر إستشاري بارز الى "أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلُص من خلال جولته الأخيرة على المرجعيات السياسية الى أمرٍ وحيد ذي أهمية هو أن "الثنائي الشيعي" متمسك أكثر من اي وقت مضى بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية ويرفض النقاش في أي تسوية أو "صفقة" تكون على حسابه، وأن الحزب مستعد لمسايرة حلفائه الآخرين تحت هذا السقف وليس فوقه أبداً".وفي السياق ذاته، لفت مصدر سياسي شمالي الى أن "تيار المردة" يعتبر نفسه الى جانب "محور الممانعة" لا بل متساويا معه في الخطاب السياسي ومستعدا للعمل اللوجتسي إذا إقتضى الأمر في الحرب الدائرة بين حزب الله واسرائيل، وأن هذا الإندماج ظهر جلياً في وجود عدد كبير من مناصرين "تيار المردة" في ساحة مهرجان حزب الله في الضاحية الجنوبية يوم الجمعة في أثناء كلمة السيد نصرالله".وقال المصدر" إن "أعلام المردة" كانت ترفرف عالياً في فضاء الضاحية الجنوبية ، وتقصّد جمهور "المردة" أن تكون اعلامه كبيرة الحجم وأن ترفرف عالياً لتوجيه رسالة سياسية للخصوم والمعارضين بشأن وصول "مرشحه" الى رئاسة الجمهورية.