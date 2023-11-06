فئتان استغلتا خطاب نصرالله وهذا ما جرى "على الارض"

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أفاد مصدر أمني عن تلقيه تقارير يوم السبت تفيد بأن هناك عددا من المخالفين على مختلف المستويات وخاصة في قطاع البناء إستغلوا متابعة الجمهور والدولة وانشغال الأجهزة الأمنية برصد حركة الشارع خلال كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، فقاموا بإكمال عدد من الأبنية او إنجاز بعض السقوف وغيرها من الاشغال الطارئة.كما أفادت التقارير "بأن عددا من تجار المخدرات والممنوعات إستفاد من الجمود الذي حصل بعد ظهر الجمعة "لترتيب بعض أمورهم"، فنجح البعض منهم، فيما وقع البعض الاخر في قبضة الأجهزة الأمنية".