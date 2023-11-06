26
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فئتان استغلتا خطاب نصرالله وهذا ما جرى "على الارض"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-11-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مصدر أمني عن تلقيه تقارير يوم السبت تفيد بأن هناك عددا من المخالفين على مختلف المستويات وخاصة في قطاع البناء إستغلوا متابعة الجمهور والدولة وانشغال الأجهزة الأمنية برصد حركة الشارع خلال كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، فقاموا بإكمال عدد من الأبنية او إنجاز بعض السقوف وغيرها من الاشغال الطارئة.
Advertisement
كما أفادت التقارير "بأن عددا من تجار المخدرات والممنوعات إستفاد من الجمود الذي حصل بعد ظهر الجمعة "لترتيب بعض أمورهم"، فنجح البعض منهم، فيما وقع البعض الاخر في قبضة الأجهزة الأمنية".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
11:56 | 2023-11-05
05/11/2023 11:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
14:10 | 2023-11-05
05/11/2023 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أثارت حالته الصحيّة القلق... فادي ابراهيم يخرج عن صمته هذا ما كشفه عن وضعه
Lebanon 24
بعدما أثارت حالته الصحيّة القلق... فادي ابراهيم يخرج عن صمته هذا ما كشفه عن وضعه
05:40 | 2023-11-05
05/11/2023 05:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
10:27 | 2023-11-05
05/11/2023 10:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير عند الحدود الجنوبية ردا على جريمة عيناتا.. وحزب الله: لن نتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين
Lebanon 24
توتر كبير عند الحدود الجنوبية ردا على جريمة عيناتا.. وحزب الله: لن نتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين
12:54 | 2023-11-05
05/11/2023 12:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:45 | 2023-11-06
ماذا قيلَ عن سعر الدولار خلال إجتماعٍ مُغلق؟
03:43 | 2023-11-06
بوحبيب التقى السفير الإيراني
03:32 | 2023-11-06
أرعب المواطنين بين بيروت وجبل لبنان.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى أحد معاونيه
03:01 | 2023-11-06
خبرٌ ينتشر.. ما حقيقة الكلام عن وفاة والدة شهيدات مجزرة عيناتا؟
03:01 | 2023-11-06
واشنطن عن طلبات الخروج من لبنان: ليست مؤشرا او دلالة على شيء سياسي
02:43 | 2023-11-06
تغريدة لوئام وهاب عن عهد التميمي.. ماذا قال فيها؟
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
06/11/2023 10:54:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
04:00 | 2023-11-04
06/11/2023 10:54:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
04:00 | 2023-10-29
06/11/2023 10:54:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24