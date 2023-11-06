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لبنان
قطع الطريق لكي يمر "سعادته"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-11-2023
|
02:15
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أفادت مصادر عن قيام عناصر أمنية تابعة لاحد نواب الشمال بقطع الطريق لبعض الوقت لدى خروج "سعادة النائب" من احد مطاعم منطقة جبيل.
وقالت المصادر "قوبل هذا التصرف باستغراب المواطنين الموجودين في المكان وتذمّر اصحاب السيارات الذين انتظروا بالطابور خروج سعادته، و"أمطروه" بوابل من الزمامير والشتائم.
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المصدر: لبنان 24
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