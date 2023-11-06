قطع الطريق لكي يمر "سعادته"

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أفادت مصادر عن قيام عناصر أمنية تابعة لاحد نواب الشمال بقطع الطريق لبعض الوقت لدى خروج "سعادة النائب" من احد مطاعم منطقة جبيل.وقالت المصادر "قوبل هذا التصرف باستغراب المواطنين الموجودين في المكان وتذمّر اصحاب السيارات الذين انتظروا بالطابور خروج سعادته، و"أمطروه" بوابل من الزمامير والشتائم.