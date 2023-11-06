بعد الكتل الدافئة.. هذا موعد وصول المنخفضات والأمطار إلى لبنان

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المرتفع شبه المداري لا يزال يسيطر على شبه الجزيرة العربية ويُمدد كتلاً دافئة نحو تركيا وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين وتستقر درجات الحرارة على 29 درجة ساحلا.هذا وسيكون طقس هذا الأسبوع مشمساً ودافئاً مع سحب مرتفعة، بالمقابل، سوف تنحرف المنخفضات التي تضرب غرب اوروبا، الآن، نحو اليونان وتركيا ولبنان في النصف الثاني من تشرين الثاني، تترافق مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة، اذ من المنتظر ان يتحول الطقس الى ممطر وبارد مع احتمال بدء تساقط الثلوج على قمم الجبال.درجات الحرارة على الساحل 29 نهاراً و 23 ليلاًفي البقاع: 25 نهاراً و 17 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 16 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 09 ليلاًالرياح: غربية دافئة، سرعتها 10 كم في الساعة، تصل احيانا الى 15 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1015hpaالرطوبة: 65%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 28 درجة.