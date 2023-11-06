Advertisement

لبنان

بعد الكتل الدافئة.. هذا موعد وصول المنخفضات والأمطار إلى لبنان

Lebanon 24
06-11-2023 | 01:48
A-
A+
Doc-P-1127040-638348574920126531.jpg
Doc-P-1127040-638348574920126531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المرتفع شبه المداري لا يزال يسيطر على شبه الجزيرة العربية ويُمدد كتلاً دافئة نحو تركيا وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين وتستقر درجات الحرارة على 29 درجة ساحلا.
Advertisement

هذا وسيكون طقس هذا الأسبوع مشمساً ودافئاً مع سحب مرتفعة، بالمقابل، سوف تنحرف المنخفضات التي تضرب غرب اوروبا، الآن، نحو اليونان وتركيا ولبنان في النصف الثاني من تشرين الثاني، تترافق مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة، اذ من المنتظر ان يتحول الطقس الى ممطر وبارد مع احتمال بدء تساقط الثلوج على قمم الجبال.

درجات الحرارة على الساحل 29 نهاراً و 23 ليلاً
في البقاع: 25 نهاراً و 17  ليلا
على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 16 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و  09 ليلاً
الرياح:  غربية دافئة، سرعتها 10 كم في الساعة، تصل احيانا الى 15 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1015hpa
الرطوبة: 65%
حالة البحر :  قليل الموج
 حرارة المياه 28 درجة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-11-06
04:00 | 2023-11-06
06:38 | 2023-11-06
06:33 | 2023-11-06
06:16 | 2023-11-06
06:14 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24