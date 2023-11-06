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لبنان

واشنطن عن طلبات الخروج من لبنان: ليست مؤشرا او دلالة على شيء سياسي

Lebanon 24
06-11-2023 | 03:01
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أوضح الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ، أن دعوة واشنطن لمواطنيها للخروج من لبنان، ليست مؤشرا أو دلالة على شيء سياسي.

وأفاد وربيرغ بأن "الخارجية تصدر مثل هذه التنبيهات لجميع مواطنيها بشكل دائم عند حدوث أي أمر طارئ أو كارثة إنسانية وغيرها من الأمور التي قد تهدد أمن وسلامة مواطنيها في أي مكان في العالم"، مبينا أن "هذا التحذير ليس مؤشرا أو دلالة على شيء سياسي ولن ندخل في مثل هذه الفرضيات".
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وأكد أن "أمن المواطنين الأميركيين هو أولوية للرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن".

وعن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التهديدات الحوثية، لفت إلى أن "إحدى أهم أولوياتنا هي منع توسع هذا الصراع، وكما أوضح الرئيس بايدن، يجب على أي جهة معادية لإسرائيل وتفكر في الانخراط في هذا الصراع أن تعيد التفكير مرتين قبل اتخاذ قرارها"، مضيفا: "لا يمكننا التكهن بأي شيء الآن، ولكن نكرر بأن على أي طرف يفكر في استغلال هذا الصراع أن يفكر مرتين قبل اتخاذ أي خطوة". (RT)
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