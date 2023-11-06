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لبنان

4 مجازر إسرائيليّة بحقّ أطفال لبنان.. تفاصيلٌ وصُور لا ينساها التاريخ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-11-2023 | 08:00
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مجزرة عيناتا التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي، أمس الأحد، في جنوب لبنان والتي أسفرت عن إستشهاد سيدة و 3 أطفال، أعادت الذاكرة إلى مجازر عديدة شهدها الجنوب على يد الآلة الوحشية الإسرائيلية. النقطة الأساس هنا هي أن بعض تلك المجازر إستهدف الأطفال حصراً، في حين أن هناك جرائم إسرائيلية استهدفت حشوداً مدنية كان جلهم من الأطفال.. فما هي تلك المجازر؟ وأين وقعت ومتى؟
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"لبنان24" عاد بأرشيف المجازر الإسرائيليّة بحق الأطفال في الجنوب، وقد تبيّن التالي:
 
1- في العام 1975، ارتكبت إسرائيل مجزرة بحق أطفال في عيترون أدت إلى إستشهاد 9 منهم. 
 
2- في العام 1978، نفذ العدو الإسرائيلي جريمة مُروّعة عُرفت بـ"مجزرة كونين"، وقد استشهد حينها لبنانيون غالبيتهم من الأطفال. 
 
3- في مجزرة قانا الأولى عام 1996، إستُشهد أكثر من 20 طفلاً، أما في مجزرة قانا الثانية خلال حرب تمُّوز عام 2006، فقد استُشهد أكثر من 37 طفلاً. 
 
4- في هذا العام (2023)، ارتكبت إسرائيل مجزرة في عيناتا واستُشهدت على إثرها سيدة وحفيداتها الـ3 إثر إستهداف سيارتهم المدنية.
 
ما حصل في عيناتا أثارَ غضب اللبنانيين جداً، كون إسرائيل باتت تستهدف المدنيين في الجنوب بشكلٍ فاضح، الأمر الذي يعتبر اعتداءاً كبيراً على لبنان والمواطنين.
 
واعتبر عدد من المسؤولين والنواب والوزراء أنّ ما حصل في عيناتا يمثل جريمة لا تُوصف، كما أن تلك المجزرة تُعد بمثابة تأكيدٍ على ضعبة وجُبن العدو الإسرائيلي الذي ينتقم من الأطفال بوحشيته المعروفة.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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