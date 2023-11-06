خطوة عسكرية جديدة من "حزب الله" في الجنوب.. هذه تفاصيلها

لوحِظ أنّ العمليات التي يجري تنفيذها في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي باتت محصورة فقط بيد "حزب الله"، أي أنه لم تحصل مؤخراً أي عملية جديدة من منظمات أخرى مثلما كان يجري سابقاً مع بداية عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول الماضي.

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن "حزب الله" ما زال مستمراً بتنسيق العمليات، وقد انتقل من مرحلة إلى مرحلة في إدارتها وأصبح مسؤولاً عن كافة العمليات التي ستُجرى لاحقاً في الجنوب باعتبار أن هناك مرحلة جديدة ميدانية بدأت بعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يوم الجمعة الماضي.