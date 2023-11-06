Advertisement

لبنان

تجدد القصف الاسرائيلي.. هكذا يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية

Lebanon 24
06-11-2023 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1127094-638348655351781748.jpg
Doc-P-1127094-638348655351781748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ‏سقوط عدد من القذائف الاسرائيلية في الاحراج بين بلدتي ‌علما الشعب⁩ والناقورة. 
 
وكان خيّم الهدوء الحذر صباح اليوم على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب في القطاع الشرقي، خرقه بصورة شبه متواصلة تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي من نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجبل الشيخ في منطقة حاصبيا وصولا إلى البقاع الغربي واقليم التفاح. 
Advertisement
 
يُذكر أن جيش العدو الإسرائيلي قصف منتصف الليل محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وأطلق القنابل المضيئة طوال الليل وحتى الفجر فوق المناطق المذكورة.  
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-11-06
04:00 | 2023-11-06
06:38 | 2023-11-06
06:33 | 2023-11-06
06:16 | 2023-11-06
06:14 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24