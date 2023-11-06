تجدد القصف الاسرائيلي.. هكذا يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عدد من القذائف الاسرائيلية في الاحراج بين بلدتي علما الشعب والناقورة.
وكان خيّم الهدوء الحذر صباح اليوم على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب في القطاع الشرقي، خرقه بصورة شبه متواصلة تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي من نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجبل الشيخ في منطقة حاصبيا وصولا إلى البقاع الغربي واقليم التفاح.
يُذكر أن جيش العدو الإسرائيلي قصف منتصف الليل محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وأطلق القنابل المضيئة طوال الليل وحتى الفجر فوق المناطق المذكورة.