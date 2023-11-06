تجدد القصف الاسرائيلي.. هكذا يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ‏سقوط عدد من القذائف الاسرائيلية في الاحراج بين بلدتي ‌علما الشعب⁩ والناقورة.

وكان خيّم الهدوء الحذر صباح اليوم على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب في القطاع الشرقي، خرقه بصورة شبه متواصلة تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي من نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجبل الشيخ في منطقة حاصبيا وصولا إلى البقاع الغربي واقليم التفاح.

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