في الهري.. الجيش يوقف شخصين متورطَين بتهريب البشر عبر البحر

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت كل من المدعو "ص.ح" و "ل.ح" في منطقة الهري قضاء البترون واحالتهما الى التحقيق، لقيامهما بأعمال تهريب البشر عبر البحر.

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