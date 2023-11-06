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لبنان

في الهري.. الجيش يوقف شخصين متورطَين بتهريب البشر عبر البحر

Lebanon 24
06-11-2023 | 04:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت كل من المدعو "ص.ح" و "ل.ح" في منطقة الهري قضاء البترون واحالتهما الى التحقيق، لقيامهما بأعمال تهريب البشر عبر البحر. 
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