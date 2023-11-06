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لبنان

في طرابلس.. الجيش أوقف متّهماً بجريمة قتل أحد الأشخاص

Lebanon 24
06-11-2023 | 04:50
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افادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش أوقف المدعو "خ.ب"، وهو متهم بقتل احد الاشخاص، في منطقة القبة ضهر الغر في طرابلس وأحيل الى التحقيق. 
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