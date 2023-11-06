بالأرقام.. هذه أبرز المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وفلسطين!

منذ العام 1948، تُعرف إسرائيل بوحشيتها وبالمجازر التي ترتكبها، فلا إنسانية قائمة لدى جيشها ولا قوانين دولية يتم الإلتزام بها. حتماً، إسرائيل تضربُ دائماً كل المواثيق وتعتدي بوحشية، فتقتل الأطفال والمدنيين وتقدم الذرائع الواهية لتبرير ما تقوم به من فظائع.

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ويوم أمس، ارتكبت إسرائيل مجزرة بحق مدنيين لبنانيين في بلدة عيناتا - جنوب لبنان. فعبر طائرة مُسيرة، تم إستهداف سيارتين على متنهما أفراد من عائلة واحدة. الجريمة هذه أسفرت عن إستشهاد سيدة و 3 أطفال في عُمر الورد.

المجزرة هذه تؤكد تماماً حجم الحقد الإسرائيلي تجاه لبنان وأطفاله، ولا يمكن بتاتاً نسيان الإستهداف الإسرائيلي لأطفال غزة الذين ارتقوا شهداء وسط حربٍ دامية ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وفي الواقع، فإن المجازر الإسرائيلية لم تقتصر فقط على الفلسطينيين واللبنانيين، إذ كان للمصريين نصيب أيضاً من الجرائم الإسرائيلية.. وفي ما يلي قائمة بأبرز المجازر بعد النكبة عام 1948 في فلسطين والعالم العربي:

مجازر في فلسطين بعد النكبة عام 1948

مجزرة دير ياسين



ارتكبت المجزرة جماعتا أرجون وشتيرن في قرية دير ياسين الواقعة غرب مدينة القدس، وراح ضحيتها حوالى 250 شهيداً أغلبهم من كبار السن، الأطفال والنساء.



وقعت المجزرة فجر 9 نيسان 1948 عندما اقتحمت قوات العصابتين القرية من جهتي الشرق والجنوب، وفاجأت سكانها النائمين قبل قتلهم.



مجزرة قرية الطنطورة حيفا - أيار 1948



هاجم الجيش الإسرائيلي قريةَ طنطورة الواقعة جنوب مدينة حيفا خلال شهر أيار 1948 وأطلق النيران لعدة ساعات على أهلها ما أسفر عن إستشهاد أكثر من 200 فلسطيني دفنوا في حفرة كبيرة أو قبر جماعي أُجبر بعض الفلسطينين على حفره وفقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.



أقيمت على أنقاض قرية الطنطورة مستوطنة نحشوليم 1948. وفي العام 1949 أُقيمت مستعمرة أخرى هي مستعمرة موشاف دور على الجزء المتبقي من أراضي القرية.



مجزرة كفر قاسم - تشرين الأول 1956



استشهد العشرات من أهالي القرية على يد جنود من حرس الحدود بناء على أوامر من قيادة الجيش الإسرائيلي التي فرضت حظراً مفاجئاً للتجول على الأهالي، بمَن فيهم العائدون إلى بيوتهم من أعمالهم الذين لم يكن بمقدورهم أن يعلموا ببدء سريان الحظر.



وقعت المذبحة في نهار بدء العدوان الثلاثي على مصر، 29 تشرين الأول 1956 ونفذها الجيش الإسرائيلي بعد فرضه منع تجول على القرى المجاورة للأردن. وقبل نصف ساعة من سريان قرار منع التجول، نفذ الجنود الإسرائيليون قراراً "بإطلاق النار بنية القتل على كل إنسان يُشاهَد بعد الساعة 17 خارج البيت، من دون تفريق بين رجال ونساء وأولاد وعائدين من خارج القرية".



وحينها، استشهد حوالى 49 فلسطينيا خلال ساعة واحدة فقط.



مذبحة اللد - حزيران 1948



تقع اللد في الجنوب الشرقي من مدينة يافا وفي الشمال الشرقي من مدينة الرملة، وتميزت بوجود خط سكة حديد ومحطة قطارات كانت تُعتبر أهم محطة بعد محطة حيفا.

وقام الجنود الإسرائيليون في حزيران عام 1948 بمطاردة الفلسطينيين وإطلاق النيران والقنابل اليدوية داخل المنازل الفلسطينية والمساجد وغيرها. وحينها، راح ضحية المجزرة أكثر من 400 فلسطيني.



وبحسب مجلة دراسات فلسطينية، نقل أحد الصحفيين أن جثث الرجال والنساء والأطفال تراكمت في شوارع مدينة اللد وبقيت تحت الشمس أكثر من 10 أيام.



مذبحة خان يونس - تشرين الثاني 1956

نفّذ الجيش الإسرائيلي، في 3 تشرين الثاني 1956 مذبحة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيًّا.

وبعد 9 أيام من المجزرة الأولى 12/11/1956 قام الجيش الإسرائيلي بقتل 275 فلسطينيا من المدنيين في نفس المخيم، كما قُتل في نفس اليوم أكثر من مائة فلسطيني آخر من سكان مخيم رفح للاجئين.



مذبحة الأقصى الأولى - تشرين الأول 1990

حدثت مذبحة الأقصى الأولى في مسجد الأقصى بمدينة القدس الموافق 8 تشرين الأول من عام 1990، قبل صلاة الظهر، فقد حاول متطرفون يهود مما يسمى بجماعة أمناء جبل الهيكل بالدخول إلى المسجد الأقصى مما تسبب في اشتباكات تدخل فيها الجيش الإسرائيلي وأطلق النيران في ساحات المسجد. حينها، استشهد 21 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150.



مذبحة الحرم الإبراهيمي - شباط 1994

قام طبيب إسرائيلي متطرف، باسم باروخ جولدشتاين أو باروخ جولدستين، باطلاق الرصاص الحي على المصلين في صلاة الفجر بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة في 25 شباط 1994 والذي تزامن بشهر رمضان. وحينها، استشهد 29 مصلياً فلسطينياً فضلاً عن إصابة 150 آخرين بجروح.



مجزرة جنين - نيسان 2002

وهي عملية توغل للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين استمرت لمدة 10 أيام. حينها، قامت القوات الإسرائيلية أولا بتطويق مدينة جنين وفرضت سيطرتها على مداخل المدينة ومخارجها.

وأسفرت المجزرة عن إستشهاد ما لايقل عن 59 فلسطينياً وتدمير أجزاء كبيرة من المخيم.



مجزرة قانا الأولى - نيسان 1996

وقعت المجزرة يوم 18 نيسان في قرية قانا - جنوب لبنان وتحديداً في مركز تابع لقرات الأمم المتحدة ضمن القرية والذي كان يأوي نازحين احتموا به هرباً من القصف الإسرائيلي.

واستهدفت المدفعيات الإسرائيلية المكان الكتيبة الفيجية وقتلت 106 لبنانياً فيما أصيب أكثر من 150 شخصاً بجروح وإصابات مختلفة.

مجزرة قانا الثانية - تموز 2006



وتعرضت البلدة اللبنانية نفسها لمجزرة أخرى فجر 30 تموز 2006 خلفت 57 شهيداً على الأقل أكثرهم من الأطفال، كانوا قد احتموا في مبنى هرباً من القصف الإسرائيلي الذي طال قريتهم، في مذبحة عرفت بمجزرة قانا الثانية.

مجزرة مخيم صبرا وشاتيلا - أيلول 1982

تعتبر مجزرة صبرا وشاتيلا إحدى أبشع المجازر التي ارتكبت في العصر الحديث. استمرت المذبحة 3 أيام إذ بدأت في 16 أيلول وانتهت في 19 من نفس الشهر. حينها، قام الجيش الإسرائيلي بعمليات قتل جماعية راح ضحيتها حوالى 1300 فلسطينياً ولبنانياً.

مذبحة مصنع أبو زعبل - شباط 1970

قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف قرية أبو زعبل في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية في 12 شباط 1970. وحينها، استهدف الجيش الإسرائيلي مصنعاً استشهد فيه 70 عاملاً مصرياً وجرح أكثر من 69 آخرين كما دُمّر المصنع عن آخره.



مجزرة بحر البقر - نيسان 1970

قصفت طائرات إسرائيلية مدرسة بحر البقر في 8 نيسان 1970 في محافظة الشرقية في مصر، وأدى القصف إلى مقتل 30 طفلاً وإصابة نحو 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة بالكامل. (يورنيوز - لبنان24)