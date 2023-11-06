بوحبيب: تسليم "داتا" النازحين للأمن العام خطوة في الاتجاه الصحيح

قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بعد لقائه نائب المنسق الخاص للامم المتحدة عمران رضا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، "نتطلع الى التقدم التقني الحاصل في تسليم المفوضية "داتا" النازحين للأمن العام كخطوة في الاتجاه الصحيح للتشجيع على عودة النازحين، وتعزيز الثقة والتعاون مع المفوضية".

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