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لبنان

بوحبيب: تسليم "داتا" النازحين للأمن العام خطوة في الاتجاه الصحيح

Lebanon 24
06-11-2023 | 06:14
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بعد لقائه نائب المنسق الخاص للامم المتحدة عمران رضا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، "نتطلع الى التقدم التقني الحاصل في تسليم المفوضية "داتا" النازحين للأمن العام كخطوة في الاتجاه الصحيح للتشجيع على عودة النازحين، وتعزيز الثقة والتعاون مع المفوضية".
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