لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ناقشت خطة الطوارىء وتأمين الاعتمادات لتنفيذها

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار والنواب الاعضاء.



Advertisement وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة عبدالله: "إجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وعلى جدول أعمالها مناقشة خطة الطوارىء مع الحجار وهذا الموضوع هو استكمال لما تم نقاشه في إجتماع اللجان النيابية المشتركة، ووضع معاليه النواب في عناوين الخطة المرتبطة بخمس نقاط أساسية لها علاقة بالاستجابة والدواء والمساعدات الاجتماعية وغيرها". وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة عبدالله: "إجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وعلى جدول أعمالها مناقشة خطة الطوارىء مع الحجار وهذا الموضوع هو استكمال لما تم نقاشه في إجتماع اللجان النيابية المشتركة، ووضع معاليه النواب في عناوين الخطة المرتبطة بخمس نقاط أساسية لها علاقة بالاستجابة والدواء والمساعدات الاجتماعية وغيرها".



أضاف: "ودار النقاش حول امكانات الدولة المالية تحديدا، ويجب ان توضع الاموال لتنفيذ هذه الخطة"، مشيرا الى أنها خطة جيدة واستمعنا من معاليه حول الاستنفار القائم بما تبقى من امكانات للدولة وادارات الدولة ومراكز الشؤون الموجودة والخطة العملانية الموضوعة من قبلهم كوزارة والمواكبة لزيارات الجنوب، وهناك ضرورة لتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وهذه أصبحت مهمة الحكومة".



ودعا عبد الله مجلس الوزراء الى "الاسراع باقرار الاموال اللازمة للشأنين الاجتماعي والصحي". وقال: "الآن أصبح لدينا عدد من النازحين، وعلينا ان ندعم المقيمين في اماكنهم والصامدين في كل المناطق".

وأضاف: "بدأنا اجتماعنا حدادا على ارواح شهداء مجزرة الامس الجدة والاحفاد. وهذا أكبر دليل، انه علينا ألا ننتظر، فهذا عدو صهيوني متوحش وما نشهده في غزة ربما نشهده في لبنان، لكن حتى الان هناك تدارك لعدم استدراجنا لهذه الحرب الشاملة، والامر الآخر التعثر باستكمال المساعدات الاجتماعية ببرنامج امان، وأوضح معالي الوزير ان هذا شأن أصبح خارج الوزارة، استكمل كل المهمات المطلوبة ويبقى ان ينجز الموضوع المالي بين وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان ليتأمن توسيع هذا البرنامج".



وتابع عبد الله:" والامر الثالث هو كيفية استنهاض المجتمع المحلي لمساعدة ادارات الدولة وتأمين خلايا أزمة متكاملة في كل المناطق، وأعني كل المناطق، لان لا أحد يعتقد في لبنان ان هناك منطقة آمنة وأخرى غير آمنة.العدو الاسرائيلي لن يفرق بين منطقة وأخرى وبين حزب وحزب وبين طائفة وطائفة. عدونا، العدو الاسرائيلي انه لا يوفر اي مؤسسة جسر او اي مستشفى من عدوانيته، لذلك توافقنا مع معالي الوزير ان نستكمل هذا العمل بشكل مشترك".





بدوره، قال الوزير حجار:" تسنى لي اليوم ان أسمع من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تساؤلات حول خطة وزارة الشؤون وبالطبع هذا المكان هو للاصغاء ولاعادة النظر وتعديل بعض الخطط من أجل الاستجابة الطارئة لاهلنا وشعبنا. وقد استمعت الى كل الملاحظات، واعتقد ان جميعها محق وضروري وتعزيز هذا العمل والتواصل مع الوزراء المعنيين وهو ضروري".



ولفت الى ان "ثغرة الخطة هي الوضع المالي"، مضيفاً: "لكنني متأكد ان دولة الرئيس والفريق الوزاري ومعالي وزير المالية سيعملون بالسرعة المطلوبة لتأمين ما يجب ان نؤمنه بالحد الادنى للخطة، وبالطبع للجنسيات المختلفة الموجودين على الاراضي اللبنانية ، على المجتمع الدولي الاستجابة ودعم الاستشفاء والمواد الغذائية والمواكبة مع الدولة للتفكير بمراكز ايوائهم".



اضاف :"أما بالنسبة لما تقوم به وزارة الشؤون، فهي أعلنت عن خطة وهي موجودة في كل المحافظات وفي المركز الرئيسي لهيئة الكوارث وفي الاقضية وهي تتابع، والزيارات الميدانية هي من أجل أقلمة ما نفكر فيه على الواقع العملي. ما اريد قوله اننا نعمل ضمن الامكانات للاستجابة بشكل تصاعدي. واتمنى على الجميع ان يروا الصورة كاملة والا نتسرع في بعض الاحكام، نستجيب حيث الطوارىء ونتسرع حيث ما هو بحاجة الناس اكثر لقضايا نلبيهم بها، هذا عمل متكامل".



وختم حجار :"نحن نواجه عدوانا شرسا سوف يطال كل لبنان ، ولن نميز احد واي منطقة ولا يوجد غير وحدتنا وتضامننا. نحن لسنا بمعتدين، نحن نرد العدوان، الاطفال الثلاثة وجدتهم إستشهدوا ضحية للعدوان، ولبنان هو بلد معتدى عليه وليس بلدا يعتدي على الاخرين".