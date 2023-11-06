Advertisement

لبنان

أوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية لقيامه بعدّة جرائم احتيال.. هل وقعتم ضحية أعماله؟!

Lebanon 24
06-11-2023 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1127158-638348773906045283.jpg
Doc-P-1127158-638348773906045283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّـالي:

بتاريخ 31-10-2023، ونتيجةً لعمليات الرّصد والتّعقّب، تمكّنت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من إلقاء القبض على المدعو:
Advertisement

- ع. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

لقيامه بعدة جرائم احتيالية بحيث كان يقرض المواطنين مبالغ مالية مقابل رهن كميات من الذهب.

بتفتيشه عُثِرَ بحوزته على مسدّسٍ حربي ومبلغ من المال.

كما تبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب /22/ مذكرة توقيف بجرم احتيال.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2023-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-11-06
10:54 | 2023-11-06
10:36 | 2023-11-06
10:01 | 2023-11-06
09:59 | 2023-11-06
09:42 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24