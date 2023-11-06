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لبنان

هذا ما طلبته وزارة الاعلام من المراسلين والاعلاميين في الجنوب

Lebanon 24
06-11-2023 | 07:58
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 طلبت وزارة الاعلام من المراسلين الصحفيين والاعلاميين في الجنوب، اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية الضرورية المتعلقة بسلامتهم.
 
وقالت في بيان: "حرصا منها على حياة وحقوق المراسلين الصحفيين والاعلاميين، نتمنى عليكم وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية الضرورية المتعلقة بسلامة مراسليكم وفريق العمل التابع لهم، الذين يقومون بتغطية الاعمال الحربية في الجنوب اللبناني، عبر تأمين الدروع والخوزات الواقية، واجراء بوليصة تامين تشمل الاستشفاء بجوانبه كافة، اضافة الى تأمين شامل على الحياة، يغطي مخاطر العمل على الحدود".
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