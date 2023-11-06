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لبنان
بوصعب من عين التينة: اذا وقعت الحرب أصبح واضحا من هو المعتدي
Lebanon 24
06-11-2023
|
08:26
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، حيث تم عرض لآخر المستجدات السياسية التطوارت الميدانية في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية .
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وبعد اللقاء، قال بو صعب: "اللقاء مع دولة الرئيس ناقشنا فيه التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان وخاصة الإعتداءات الإسرائيلية، حيث تعودنا على همجية هذا العدو وعملياته الإرهابية في حق المواطنين وحق الأطفال والنساء والأبرياء. وما حصل بالأمس وذهب ضحيته للأسف ثلاثة أطفال وجدتهم وإصابة والدتهم، وسبقه صباحا الإعتداء الذي طال كشافة الرسالة، هي من الامور التي تعودنا عليها من الإجرام الذي يعتمده العدو الاسرائيلي. وطبعا هذا العمل الاجرامي، يأتي بعد الاعتداءات على الاطفال والنساء في قطاع غزة. وهذا يحمل مسؤولية توسيع الحرب وتوسيع نطاقها اولا وآخرا للعدو الإسرائيلي".
أضاف :"الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يعرقل وقف إطلاق النار في غزة وكل شريك في عرقلة وقف اطلاق النار هو شريك في التمادي الذي يقوم به العدو الإسرائيلي والإعتداءات التي يقوم بها سواء في لبنان أو في قطاع غزة".
وتابع: "وكان هناك نقاش في التطورات، كيف يمكن للامور أن تذهب ؟ وما هي الجهود التي يقوم بها دولة الرئيس مع كل من يتواصل معه من أجل تمكين لبنان وإبعاده عن هذه الحرب التي لا يريدها أحد، ولكن اذا وقعت الحرب أصبح واضحا من هو المعتدي وهذا ما يؤدي من أجل ان يكون هناك إجماع وطني لبناني لمواجهة العدو الإسرائيلي".
كما استقبل بري رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت الشيخ محمد حسن أختري مع وفد، في حضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني. وتم البحث في المستجدات في لبنان والمنطقة.
ومن زوار الرئيس بري، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، الذي بحث معه في الاوضاع محليا واقليمياوالعلاقات الثنائية بين البلدين.
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