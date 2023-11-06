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لبنان
لجنة المال ناقشت المواد المتعلّقة برسم الطابع المالي وضريبة الدخل
Lebanon 24
06-11-2023
|
07:30
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة اليوم الأثنين تابعت فيها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، أسعد ضرغام، ابراهيم منيمنة، غادة أيوب، ابراهيم الموسوي، فراس حمدان، غسان حاصباني، سليم عون، جميل السيد، فريد البستاني، مارك ضو، ملحم خلف، وضاح الصادق، نجاة عون صليبا، رازي الحاج، أيوب حميد، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، ميشال الدويهي، حليمة قعقور وبلال الحشيمي.
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كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة ممثلا نقابة المحاسبة المجازين في لبنان جوزيف متى ومحمود مزهر.
وقد استهلت الجلسة بدقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الجنوب، لاسيما الأطفال الذين سقطوا بالأمس على طريق عيناثا.
وألغت اللجنة عددا من المواد في موازنة 2024 وبدأت بمناقشة المواد المتعلقة برسم الطابع المالي وضريبة الدخل على ان تستأنف اجتماعاتها الأربعاء المقبل في حضور عدد من الوزراء لبت اقتراحاتهم المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المستحدثة والتي كانت اللجنة قد علقتها.
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