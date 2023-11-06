أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، " تسيير رحلات اضافية صباحية (بالاضافة الى الرحلات المسائية القائمة حالياً) الى كل من مدينة الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية وفقاً للجدول التالي:

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