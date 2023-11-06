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لبنان

بيان للمكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
06-11-2023 | 08:58
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، البيان التالي:
 
 
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