جنبلاط استقبل ريزا.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو مساء امس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وكان عرض لآخر التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.