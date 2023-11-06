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لبنان

الوضع حاليّاً في جنوب لبنان... إطلاق صواريخ وقصف مدفعيّ ودوي صفارات الإنذار

Lebanon 24
06-11-2023 | 09:42
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قال "حزب الله" في بيان، إنّه "استهدف عصر اليوم ‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتمّ تدميرها".
 
وأيضاً، أعلن "الحزب" عن استهداف "موقعي المالكية وجل الدير بالأسلحة الصاروخية وتحقيق فيهما إصابات مباشرة".
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وأعلنت "كتائب القسام - لبنان"، أنّها قصفت نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخاً ردًّا "على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".
 
إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي أنّ "نحو 30 صاروخاً أطلِق من لبنان نحو إسرائيل"، بينما دوت صفارات الإنذار في نهاريا وجنوب حيفا، وتصدّت القبة الحديدية لبعض الصواريخ.
 
وفي هذا السياق، قصفت إسرائيل بالمدفعيّة أطراف بلدة عيترون، وبليدا، ومحيبيب وطيرحرفا، ومنطقة خلة العجوز بين مروحين وشيحين، وجبل بلاط والمنطقة الواقعة بين بيت ليف ورامية في القطاع الغربي.
 
وقالت "القناة 14 الإسرائيلية"، عن "اعتراض مسيرتين اخترقتا الأجواء في الجليل الأعلى".
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض محيط مركز الجيش في رأس الناقورة لإطلاق نار من قناصة العدوّ الإسرائيلي، وأشارت إلى أنّ لا إصابات جراء الحادثة.
 
 

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