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لبنان

من قصف الصواريخ من لبنان باتّجاه فلسطين المحتلة قبل قليل؟

Lebanon 24
06-11-2023 | 10:01
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أعلنت "كتائب القسام - لبنان"، أنّها قصفت نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخاً، ردًّا على "المجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".
 
 
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