الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الآن

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.