هل سينقطع الخبز في لبنان؟ إليكم هذا النبأ المهم

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واعتبر أن "هذا النوع من الطحين لا يستورد منذ حوالى 4 سنوات"، وقال: "لذلك، نحن لا نحرم مالية الدولة من أي ضرائب، إنما نقوم بعملية استباقية استثنائية تؤمن مخزون للبنان يساعد في تأمين الخبز في أصعب الظروف وأخطرها".وأشار إلى أن "الأفران تعمل في الحرب والأزمات وتقاوم كل الأحداث لتؤمن الخبز للناس"، وقال: "في عدوان تموز 2006، لم تقفل الافران في الضاحية الجنوبية وباقي المناطق اللبنانية".وطالب سرور بـ"اتخاذ قرارات تؤمن مخزون طحين كبير للبلاد، إضافة إلى مادة المازوت ومكونات ربطة الخبز عبر تسهيل وتسريع المعاملات الخاصة بالافران في كل الوزارات".وسأل: "لماذا حتى الساعة لم يوافق البنك الدولي على شراء لبنان باخرتين من القمح الروسي سعتهما 60 ألف طنّ تؤمنان احتياطا للبنان؟ القرض ليس هبة للبنانيين، إنما هو قرض مع فوائد مترتبة على الشعب اللبناني".