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لبنان

هل سينقطع الخبز في لبنان؟ إليكم هذا النبأ المهم

Lebanon 24
06-11-2023 | 11:58
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طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور في بيان، "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ومجلس النواب بإصدار قرار لمدة 3 أشهر يعفي الطحين المخصص للخبز العربي الأبيض فئة 85 من الضريبة الجمركية، والتي تقدر بـ14 بالمئة، لتقوم الأفران والتجار باستيراد الطحين لتأمين مخزون للبلد قبل نشوب حرب وتعرض المرافئ لاعتداءات صهيونية".
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واعتبر أن "هذا النوع من الطحين لا يستورد منذ حوالى 4 سنوات"، وقال: "لذلك، نحن لا نحرم مالية الدولة من أي ضرائب، إنما نقوم بعملية استباقية استثنائية تؤمن مخزون للبنان يساعد في تأمين الخبز في أصعب الظروف وأخطرها".

وأشار إلى أن "الأفران تعمل في الحرب والأزمات وتقاوم كل الأحداث لتؤمن الخبز للناس"، وقال: "في عدوان  تموز 2006، لم تقفل الافران في الضاحية الجنوبية وباقي المناطق اللبنانية".

وطالب سرور بـ"اتخاذ قرارات تؤمن مخزون طحين كبير للبلاد، إضافة إلى مادة المازوت ومكونات ربطة الخبز عبر تسهيل وتسريع المعاملات الخاصة بالافران في كل الوزارات".

وسأل: "لماذا حتى الساعة لم يوافق البنك الدولي على شراء لبنان باخرتين من القمح الروسي سعتهما 60 ألف طنّ تؤمنان احتياطا للبنان؟ القرض ليس هبة للبنانيين، إنما هو قرض مع فوائد مترتبة على الشعب اللبناني".
 
وطالب سرور البنك الدولي بـ"تحمل المسؤولية ورفع الكوتا المخصصة لشراء القمح بالدولار والموافقة على شراء القمح من روسيا للحفاظ على أمن الرغيف لتأمين ستوكات قمح داخل المطاحن".

وختم: "كما قال وزير الاقتصاد، لا أزمة خبز ولا انقطاع لهذه المادة، طالما لم نذهب إلى حرب مفتوحة على شاكلة العدوان على غزة".
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