الوضع "يشتعل" في الجنوب.. صواريخ تُطلق من لبنان والقصف عنيف جداً!

أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ مدفعية العدو الإسرائيلي قصَفت موقعاً لجمعيّة "أخضر بلا حدود" بين جل العلام واللبونة جنوب صور، كما شنّ 6 غارات هناك بواسطة الطيران.

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كذلك، ذكرت مصادر ميدانيّة أنّ القبة الحديدية اعترضت صاروخين انطلقا من الجنوب باتجاه الداخل المُحتل.

من ناحيتها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور بأن مدفعية العدو تقصف محيط بلدتي عيتا الشعب والضهيرة وأودية مروحين.