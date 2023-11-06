عن الحرب و "حزب الله".. نتنياهو يُطلق كلاماً جديداً وهذا مضمونه

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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، الى ان "المعركة التي تخوضها اسرائيل عالمية وليست محلية ولا بديل عن النصر"، مؤكداً أننا "سنهزم حماس ونمنح سكان غزة مستقبلا أفضل".وقال نتنياهو: "محور الإرهاب يحرّك من قبل إيران ويشمل "حزب الله" و"حماس" والحوثيين وهدفهم إعادة الشرق الأوسط إلى العصور المظلمة"، مضيفاً: "هدف هذا المحور إعاقة تقدم السلام الذي أحرزناه في اتفاقيات التطبيع مع جيراننا العرب".وتابع: "إذا سقط الشرق الأوسط في يد محور الإرهاب فستكون أوروبا هي التالية ولن يكون أحد آمنا".