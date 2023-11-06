Advertisement

لبنان

عن الحرب و "حزب الله".. نتنياهو يُطلق كلاماً جديداً وهذا مضمونه

Lebanon 24
06-11-2023 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1127248-638348965136114289.jpg
Doc-P-1127248-638348965136114289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، الى ان "المعركة التي تخوضها اسرائيل عالمية وليست محلية ولا بديل عن النصر"، مؤكداً أننا "سنهزم حماس ونمنح سكان غزة مستقبلا أفضل".


وقال نتنياهو: "محور الإرهاب يحرّك من قبل إيران ويشمل "حزب الله" و"حماس" والحوثيين وهدفهم إعادة الشرق الأوسط إلى العصور المظلمة"، مضيفاً: "هدف هذا المحور إعاقة تقدم السلام الذي أحرزناه في اتفاقيات التطبيع مع جيراننا العرب".
Advertisement


وتابع: "إذا سقط الشرق الأوسط في يد محور الإرهاب فستكون أوروبا هي التالية ولن يكون أحد آمنا".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2023-11-06
17:03 | 2023-11-06
16:55 | 2023-11-06
16:35 | 2023-11-06
16:00 | 2023-11-06
15:10 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24