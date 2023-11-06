Advertisement

لبنان

كلام عن التصدي والصمود نُسب الى والده.. وليد جنبلاط يوضح

Lebanon 24
06-11-2023 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1127253-638348977212613186.jpg
Doc-P-1127253-638348977212613186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على منشور تضمّن كلاماً نسب الى والده كمال جنبلاط، وجاء فيه: "الصمود والتصدي هما المطلوبان!!.. ( كمال جنبلاط )".


وكتب جنبلاط: "لم يستخدم على علمي كمال جنبلاط هذه التعابير او هذا الشعار والذي كان شعار المسؤولين العرب عام ١٩٧٨ في ما سمي آنذاك  بجبهة الصمود والتصدي بعد توقيع السادات لمعاهدة Camp David .كمال جنبلاط اغتيل عام ١٩٧٧".
Advertisement



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2023-11-06
17:03 | 2023-11-06
16:55 | 2023-11-06
16:35 | 2023-11-06
16:00 | 2023-11-06
15:10 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24