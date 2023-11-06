كلام عن التصدي والصمود نُسب الى والده.. وليد جنبلاط يوضح

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علّق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على منشور تضمّن كلاماً نسب الى والده كمال جنبلاط، وجاء فيه: "الصمود والتصدي هما المطلوبان!!.. ( كمال جنبلاط )".وكتب جنبلاط: "لم يستخدم على علمي كمال جنبلاط هذه التعابير او هذا الشعار والذي كان شعار المسؤولين العرب عام ١٩٧٨ في ما سمي آنذاك بجبهة الصمود والتصدي بعد توقيع السادات لمعاهدة Camp David .كمال جنبلاط اغتيل عام ١٩٧٧".