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لبنان

الوضع صعب.. "اليونيفيل": نخشى من تصعيد أخطر في لبنان

Lebanon 24
06-11-2023 | 13:05
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أعرب المتحدث باسم "اليونيفيل" عن خشيته من وقوع الأخطاء التي تؤدي لتصعيد أخطر في لبنان، مشيراً الى أن "الاشتباكات جنوبي لبنان لا تزال محصورة بين حزب الله وإسرائيل وتبادل إطلاق النار مستمر منذ 4 أسابيع والمهمة صعبة".
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وقال في حديث لـ"العربية": "نشعر أنه من الصعب استعادة الاستقرار كما كان في جنوب لبنان"، مضيفا: "باقون في لبنان رغم الوضع الصعب".

وعن استهداف مراكز "اليونيفيل"، قال: "لا يمكننا تحديد من استهدف مراكزنا في لبنان والتحقيق مستمر". 
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