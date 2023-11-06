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لبنان

منشورٌ لافت لـ"مراسل المنار" عن وضع الحدود.. هذا ما قاله

Lebanon 24
06-11-2023 | 13:04
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كتبَ مُراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "من اللافت جداً حجم الرقابة العسكرية التي يفرضها جيش العدو على التغطية الصحفية وفرض عدم نشر أيّة معلومات عن الجبهة الشمالية من قبل المراسلين العسكريين الإسرائيليين بهدف إخفاء حجم الأضرار والخسائر التي تلحقها ضربات المقاومة  اليومية ضد مواقعه و آلياته وجنوده".
 
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