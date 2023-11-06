مراسل المنار :
من اللافت جداً حجم الرقابة العسكرية التي يفرضها جيش العدو الصهيوني على التغطية الصحفية و فرض عدم نشر اية معلومات عن الجبهة الشمالية من قبل المراسلين العسكريين الصهاينة بهدف إخفاء حجم الأضرار والخسائر التي تلحقها ضربات المقاومة اليومية ضد مواقعه و آلياته وجنوده .
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 6, 2023
مراسل المنار :
من اللافت جداً حجم الرقابة العسكرية التي يفرضها جيش العدو الصهيوني على التغطية الصحفية و فرض عدم نشر اية معلومات عن الجبهة الشمالية من قبل المراسلين العسكريين الصهاينة بهدف إخفاء حجم الأضرار والخسائر التي تلحقها ضربات المقاومة اليومية ضد مواقعه و آلياته وجنوده .