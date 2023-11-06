كتبَ مُراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "من اللافت جداً حجم الرقابة العسكرية التي يفرضها جيش العدو على التغطية الصحفية وفرض عدم نشر أيّة معلومات عن الجبهة الشمالية من قبل المراسلين العسكريين الإسرائيليين بهدف إخفاء حجم الأضرار والخسائر التي تلحقها ضربات المقاومة اليومية ضد مواقعه و آلياته وجنوده".

مراسل المنار :

من اللافت جداً حجم الرقابة العسكرية التي يفرضها جيش العدو الصهيوني على التغطية الصحفية و فرض عدم نشر اية معلومات عن الجبهة الشمالية من قبل المراسلين العسكريين الصهاينة بهدف إخفاء حجم الأضرار والخسائر التي تلحقها ضربات المقاومة اليومية ضد مواقعه و آلياته وجنوده . — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 6, 2023 Advertisement