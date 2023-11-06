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لبنان

بيانٌ جديد.. ما هي المواقع التي قصفها جيش العدو في الجنوب؟

Lebanon 24
06-11-2023 | 14:24
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بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ عن قصف مواقع لـ"حزب الله".. ماذا أعلن؟

بعضها تضمّن "وسائل تكنولوجيّة".. هذه المواقع قصف جيش العدو في الجنوب
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أعلن جيش العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أن طائرات مُقاتلة تابعة له، هاجمت أهدافاً لـ"حزب الله" في جنوب لبنان رداً على عمليات إطلاق صواريخ حصلت في وقتٍ سابق اليوم.
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ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له إلى أنّ الغارات التي نفذتها الطائرات تزامنت مع قصفٍ مدفعي، موضحاً أنه من بين الأهداف التي تمّ قصفها بعض المواقع التي تتضمنُ وسائل تكنولوجية لحزب الله فضلاً عن مخزن أسلحة وبنى تحتية.


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