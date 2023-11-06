بيانٌ جديد.. ما هي المواقع التي قصفها جيش العدو في الجنوب؟

أعلن جيش العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أن طائرات مُقاتلة تابعة له، هاجمت أهدافاً لـ"حزب الله" في جنوب لبنان رداً على عمليات إطلاق صواريخ حصلت في وقتٍ سابق اليوم.

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