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لبنان

الموعد تحدّد.. إليكم زمان ومكان مراسم تشييع شهيدات مجزرة عيناتا

Lebanon 24
06-11-2023 | 14:47
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تتحضّر بلدة بليدا - جنوب لبنان لإقامة مراسم تشييع شهيدات مجزرة عيناتا الـ4 وذلك يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الـ10.30 صباحاً.
 
والشهيدات الـ4 هُنّ: الحاجة سميرة عبد الحسين أيوب (أم عدنان)، والأطفال: ريماس، تالين، وليان شور. 
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عيناتا

مجزرة عيناتا

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