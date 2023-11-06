هكذا وصفَ تقرير إسرائيليّ نصرالله.. ومفاجأة عن "الحرب"!

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وزعم التقرير الذي ترجمهأنَّ "حزب الله" سيدفع ثمناً كبيراً في حال نشوب حربٍ بينه وبين إسرائيل، موضحاً أن الحزب ليس لديه مصلحة في ذلك، وقال: "إرتباط حزب الله بإيران يؤثر على مسألة من سيشارك في الحرب، ويبدو أن طهران ليست متحمسة للمواجهة".ولفت التقرير إلى أن نصرالله يتمتعُ بمكانة مهمة جداً في إيران، كما أن لديه خبرة كبيرة جداً ويعتبر لاعباً مهماً في المشهد الإقليميّ، مشيراً إلى أن "أمين عام الحزب" يتساوى مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وقال: "لدى حزب الله نظام علاقات عامة، كما أن الساحة الفلسطينية تتوقع أن يأتي حزب الله لمساعدتها. لقد توقع الفلسطينيون أن يقول نصرالله شيئاً مهماً في خطابه يوم الجمعة الماضي، مثل الإعلان أنه سيأتي لمساعدتهم، كما أنهم ظنوا أنه سيعلن الحرب، لكن ذلك لم يحصل".واعتبر التقرير أنّ "خطاب نصرالله لقيَ استحساناً في لبنان، سواء من قبل مؤيديه حزب الله أو معارضيه"، ويختم: "الوضع يحتاج إلى تغيير الواقع الأمني عند الحدود مع لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون حرب شاملة".