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لبنان

أمرٌ مؤلم في مروحين.. الجيش يتحرّك وهذا ما حصل!

Lebanon 24
06-11-2023 | 16:00
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أفادَت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ قوّة من الجيش اللبناني وفرقة من الصليب الأحمر اللبناني، تعملان على سحب جثث شهداء لـ"حزب الله" في بلدة مروحين إثر قصفٍ إسرائيليّ، بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" في لبنان.
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لبنان

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