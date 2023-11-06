مقدمات النشرات المسائية

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بعد مرور شهر بالتمام على تنفيذ عملية طوفان الأقصى وما قابلها من عدوان اسرائيلي متمادي تمعن الآلة الحربية الاجرامية الاسرائيلية في وحشيتها في قطاع غزة ووقد مدتها الى بعض انحاء الضفة الغربية حيث استمرت باعتقالات ضمن حملة واسعة وآخرها اعتقال الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد اقتحام منزلها في بلدة النبي صالح بالضفة، علما انهم كانوا قد اعتقلوها عام 2017 ولمدة 8 أشهر.اما على الجبهة الشمالية أي خط الحدود اللبنانية الجنوبية فلم تتورع الآلة الحربية العدوانية عن تنفيذ مجزرة عائلية بسيارة مدنية أسفرت مساء امس عن ارتقاء ثلاث فتيات وجدتهن فيما جرحت الوالدة وحالتها مستقرةهذا التطور العدواني الاسرائيلي الهستيري واجهه لبنان بسلسلة من المواقف الحازمة الشاجبة وتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي حيال جريمة قتل إسرائيل لأطفال ومدنيين.الرد حصل أيضا بالميدان الحدودي الجنوبي حيث ضربت المقاومة مواقع اسرائيلية حربية وكذلك مستعمرة كريات شمونة محققة إصابات عسكرية ومنزلية.وفي المشهدية الآن تحول الهدوء الحذر الذي ساد ظهر اليوم الى مشهد متوتر مساء اليوم: الاحتلال الاسرائيلي نفذ اعتداءات بالقصف المدفعي على جبل بلاط ثم منطقة اللبونة فعلما الشعب-الضهيرة امتدادا الى راميا ومروحين ولاحقا بليدا-ميس الجبل و محيبيب.المقاومة عاجلت الاحتلال بسلسة صواريخ أصابت أكثر من عشرة مواقع مقابلة.في أي حال بعد شهر على العدوان الاسرائيلي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان وازدحام مياه البحر المتوسط بأساطيل وسفن حربية وارتفاع المستوى في استنفارات عسكرية دولية-إقليمية متقابلة توسعت حركة الاتصالات السياسية-الدبلوماسية واللقاءات والمؤتمرات وتحددت قمتان في الرياض في حين لفتت زيارة رئيس الوزراء العراقي عياش السوداني لإيران اليوم مباشرة بعد مغادرة وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن بغداد الى انقرة.في سياق جولته التي قادته أولا الى الاردن وتل أبيب ورام الله. وقد لفت الانتباه أن محادثات بلينكن في انقرة وصفت بالمتوترة جدا.بالتوازي في لبنان الذي كان لرئيس حكومته نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي زيارة لقطر ثم محطتان في الاردن ومحطة في مصر: في لبنان تتكثف الاتصالات الحكومية هذا الاسبوع تحضيرا للمشاركة اللبنانية في القمة العربية الطارئة والقمة العربية-الافريقية اللتين ستعقدان في المملكة العربية السعودية بين العاشر والثاني عشر من الجاري.. وقد اشارت مصادر معنية الى أن الوفد اللبناني الى الرياض سيكون برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووفد إداري استشاري وديبلوماسيين وأن بوحبيب سيسبق ميقاتي الى الرياض للمشاركة في الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب عشية موعد انعقاد القمة على مستوى الملوك والرؤساء.يدخل العدوان الإسرائيلي على غزة شهره الثاني, والسياق واحد من القطاع الى جنوب لبنانكل الزحمة الحاصلة في أجواء المنطقة على مستوى الحراك الدبلوسي, أو تلك الجارية في البحر على مستوى استقدام الأساطيل والبوارج والغواصات لا تشير إلى وجود نية للتوصل الى اي اتفاق وقف للنار قبل أن يحقق العدو الاسرائيلي على مستوى قيادتيه العسكرية والسياسية نصرا مزعوما يمكنه من النزول عن الشجرة وهو عمليا يستثمر في فترة السماح التي يعبر عنها موقف الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية الحليفة التي تتحدث راهنا عن هدنة انسانية فقط ولا ترى ان ساعة وقف النار قد حانت.هذا في حين تواصل آلة القتل الإسرائيلية جرائمها ومجازرها اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين وهي تختبئ في كل مجزرة خلف قطع شبكة الاتصال والانترنت عن الغزاويين لكي تقتل وتقصف وتدمر من دون أن يرى العالم فظاعة ما يقترفه جيش الإحتلال من ابادة جماعية وجرائم حرب.في أجندة المتابعة ترقب لما سيصدر عن القمة العربية الطارئة المقررة في العاصمة السعودية في11 من الشهر الجاري على أن يليها في الرياض أيضا قمة إسلامية استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.في لبنان الذي يشيع ملائكته الثلاثة مع جدتهم في الساعات المقبلة اثر العدوان الإسرائيلي على سيارة مدنية قصفت المقاومة مستعمرة كريات شمونة ما دفع بلديتها الى دعوة المستوطنين المتبقين فيها لمغادرتها فوراهذا في وقت كانت فيه قوات اليونيفيل تذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.شهر كامل انقضى على حرب غزة ، اي على الاستباحة الاسرائيلية للحجر والبشر في القطاع . عدد الضحايا تجاوز حتى الان العشرة الاف، واستهداف المدنيين والاطفال والنساء مستمر، فيما القصف العنيف لا يتوقف. وقد وصف صحافي من "رويترز" في القطاع القصف خلال الليل جوا وبرا وبحرا بأنه من بين الاكثر عنفا وكثافة منذ بدء الحرب .على صعيد المعارك العسكرية اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم سيطرته على مقر لحركة حماس يضم مناطق تدريب ونقاط مراقبة وانفاقا. لكن رغم كل ما تعلنه وتفعله الالة العسكرية الاسرائيلية، الثابت ان الجيش الاسرائيلي لم يحقق حتى الان انتصارا حاسما في الميدان، وهو لم يتمكن من شطر غزة الى قسمين، ما يتيح له التحكم اكثر في سير المعركة الحربية، وبالتالي الاستيلاء على القطاع الشمالي من غزة في مرحلة لاحقة.في الاثناء، اسرائيل لا تزال ترفض وقف اطلاق النار، رغم كل الضغوط الديبلوماسية والسياسية التي تمارس عليها.لبنانيا، الجريمة المروعة التي ارتكبتها اسرائيل أمس وذهب ضحيتها ثلاث فتيات مع جدتهن لا تزال تثير المزيد من ردود الفعل. وقد تقدم لبنان بشكوى الى مجلس الامن حول الجريمة.لكن المؤسف ان النتيجة معروفة سلفا. اذ مسموح لاسرائيل ان تقتل الاطفال والنساء، فيما ممنوع بتاتا ادانتها في المحافل الدولية على ما تقترفه من جرائم . واليوم ايضا استمر تبادل القذائف والصواريخ في الجنوب ، والبارز ما اعلنته كتائب القاسم - فرع لبنان انها قصفت نهاريا وجنوب حيفا بستة عشر صاروخا ردا على مجازر اسرائيل في قطاع غزة. فهل ستتحول الحدود اللبنانية شيئا فشيئا الى جبهة ثانية لكتائب القسام وحركة حماس؟ وهل الحكومة اللبنانية موافقة على الامر، ام تفضل ان تدفن رأسها في الرمال؟ وما سيكون موقف الحكومة اذا قررت اسرائيل ان ترد على حماس في العمق اللبناني؟ سياسيا، البطريرك الراعي جدد لليوم الثاني على التوالي موقفه الرافض المس بقيادة الجيش. يذكر ان موقف الراعي جاء بعد زيارة الى روما استمرت اكثر من شهر. فهل يمكن فصل موقف الراعي عن ما يتردد عن توجه فاتيكاني مؤيد لبقاء العماد جوزف عون في قيادة الجيش حتى انتخاب رئيس للجمهورية؟.كل سيل الدم لم يسق جفاف هيبته، ولم يستطع بكل اشلاء الشهداء الابرياء من غزة الى لبنان ان يستر خيبته..ثلاثون يوما من القتل والتدمير، والقاتل الصهيوني يزداد غرقا وسيده الاميركي يزداد ارباكا، والصمت العربي يزداد قبحا، وكل رهان منهم على الوقت سيزيدهم خسرانا ..فمع كل صبح يجدل المقاومون عبوة او قذيفة ويفاجئون الجيش المتخبط على رمال غزة بضربة او مكمن، وبين غارات الليل المظلم وصواريخه المدمرة، يبني المقاومون خطة ويكتبون بدماء اطفالهم ونسائهم مشروع رد جديد ..هي حال غزة المغمسة ايامها بدماء الابرياء والمرصعة سماؤها بعشرة آلاف او يزيد من الشهداء – جلهم من الاطفال والنساء، ولم يشف العدو غليله حتى مع تدمير المدارس والمستشفيات، فوصل اليوم الى مستشفى الشفاء مستهدفا احد مبانيها، ومتوعدا بتدميرها ..لم يعد يلتفت الغزيون الى عداد التضحيات، فالعين على قذيفة ياسين التي خبر لهيبها العدو وجنوده، فيما ألسن المجاهدين وكل الغزيين تلهج ب”ألا ان نصر الله قريب” ..يوميات لم تعد تسعف الكلمات لوصفها، وصلابة لم يشهد الزمان مثيلا لها، وعلى اسمها يهتف العالم من اقصاه الى اقصاه، ومن هتاف اطفالها تهتز طاولات سياسية وترتعد بوارج حربية بدأت تشعر بثقل الاحداث، وهي حال الدبلوماسية الاميركية والعربية الفاشلة عن تحقيق اي من السيناريوهات التي تنقذ الاسرائيلي الغارق بحقده وفشله حد الاختناق ..وعلى حدود غزة الروحية ما هو اقرب من تلك الجغرافية، وحدة دم وسلاح وتضحيات. حدود لبنان المعمدة بدماء رياحين ثلاث وجدة مثابرة حتى الاستشهاد، قضين على طريق القدس، فكن شاهدات على حقد هذا المحتل وحسابه الطويل مع هذه الارض واهلها، فيما رجالها الرجال يعرفون توقيت القصاص وتثبيت المعادلات حماية للبنان واهله ونصرة لغزة وقضيتها .. وبما يثبت المأزق العبري توسيع الحراك الاميركي، وجولة انتوني بلينكن على دول المنطقة بحثا عن مخرج لتطويق النار المشتعلة، فيما كان الجواب العراقي الايراني باوضح العبارات: من لا يريد ان يتسع الصراع عليه ان يوقف العدوان على غزة ..بعد اطفال غزة، اطفال لبنان.ومن اطفال قانا عام 1996 الى اطفال عيناتا عام 2023، جريمة واحدة ومجرم واحد: عدو يقتل بلا رحمة، ومجتمع عربي ودولي يتفرج، شاغلا نفسه باتصالات ولقاءات وتصريحات، فيما البشر تحت الانقاض والنيران تلتهم ما تبقى.خارجيا، وعشية بدء الشهر الثاني للحرب، وعلى وقع انضمام حاملة الطائرات أيزنهاور إلى جيرالد فورد في البحر المحاذي، لم تنتج زيارة انتوني بلينكن الثانية الى المنطقة الا تكريسا للخلاف بين واشنطن وبعض العرب على مقاربة الحل، ورفضا مطلقا لوقف النار، وطرحا لا يزال غامضا لمصير قطاع غزة سياسيا واداريا بعد الحرب، صدر موقف اوروبي في شأنه اليوم، ومحوره تسليم القطاع الى محمود عباس، الذي يشترط الحل الشامل.اما داخليا، فيوم شهيد حزب الله السبت المقبل، موعد اطلالة جديدة للسيد حسن نصرالله، فيما تواصل المقاومة الرد على الاعتداءات والانتهاكات بشكل مدروس ودقيق، لتبلع الصواريخ في الساعات الاخيرة حيفا، وما بعد حيفا.شهر على بدء حرب غزة، والصورة على الشكل التالي:ميدانيا ، قسم الجيش الأسرائيلي القطاع إلى قسمين : شمالي وجنوبي.ديبلوماسيا ، تطورات نوعية متسارعة:تقود الولايات المتحدة الأميركية بشخص وزير خارجيتها أنطوني بلينكن " مكوكية مفاوضات" مع إيران بواسطة رئيس الوزراء العراقي الذي التقاه بلينكن، وبعد اللقاء طار السوداني إلى إيران حيث التقى خامنئي وأبلغ إليه الرسالة الأميركية.الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في السعودية الأحد المقبل للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بمناقشة الحرب على غزة.حضور رئيسي في المملكة سيخطف الأضواء ، لأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الجباران الإقليميان ، ومن شأن هذا اللقاء أن يرسم مستقبل ما ستؤول إليه حرب غزة.ماذا عن الحلول المرسومة، ومنها أن تتسلم السلطة الفلسطينية غزة؟في أول رد، رفضت حماس هذا الحل، وأعلنت بلسان القيادي أسامة حمدان أنها تحذر كافة الأطراف من التسابق مع هذه المحاولات التي تسعى لفرض وصاية يكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ويضيف: " لن يسمح شعبنا بان تمرر الولايات المتحدة ايجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال".في هذه الحال ، يزداد مصير غزة غموضا، بين شروط السلطة لتسلمها، وبين رفض حماس التخلي عنها.غموض غزة لم يحجب الأهتمام بجبهة الجنوب حيث تولي اسرائيل اهتماما فائقا من زاوية التصعيد المتدرج لحزب الله.وهذا المساء أعلنت كتائب القسام- لبنان أنها قصفت مستوطنة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين بستة عشر صاروخا ردا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة .إسرائيل، بلسان عضو حكومة الطوارئ، أفيغدور ليبرمان ، تعتبر أن أي إطلاق للصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، لا يتم من دون موافقة حزب الله.استقر الشهر كالطلقة في جسد كل فلسطين , ثلاثون يوما على حرب حلقت فوق كل جبال المصطلحات الاجرامية ولم تكفها لوصف الجريمة الاسرائيلية. وعلى مرتفعات العشرة آلاف شهيد بدأت الارقام تأخذ شكل الصعود الى الاعلى .. وتحصد ارواحا الى العلا .وبليلة واحدة كانت غزة تنزف خمسمئة ضحية وتبدي لها الضفة التحية .مواجهات واعتقالات واغتيال مقاومين وعمليات اقتحام واعادة اعتقال لصبية الضفة الثائرة عهد التميمي ..خريجة المعتقلات الاسرائيلية عندما كانت طفلة وقفت في وجه المحتل .ففي قرية النبي صالح بالضفة الغربية, دهم العدو منزل التميمي واعتقلها بتهمة التحريض على الارهاب، وهي التي عبرت بالكلمة عن غضب يسكن روح كل فلسطيني حر. وهذا سلاح اسرائيل, قتل الاطفال, اعتقال الاحرار.اما في مسارها على الارض فلم تحقق في شهر ما تهدم في بنيتها العسكرية والسياسية في الساعات الاولى للسابع من تشرين.وحتى اليوم تبحث اسرائيل عن نصر بين ركام المدن وجثث المدنيين ويعجز جيشها عن السير على الأقدام في مستنقع غزة.في التصنيف العسكري فإن الجيش الإسرائيلي ما يزال يتخذ وضعية المناورة بالمدرعات من دون تثبيت نقاط ارتكاز، ومجموع ما تمت السيطرة عليه من اراضي القطاع لا يتجاوز عشرين كيلومترا مربعا في المناطق المفتوحة على اتجاهات الشمال والشمالين الغربي والشرقي والمنطقة الوسطى .اما الاشتباك الحقيقي فسيحصل عندما تبدأ عمليات انزال الجنود من المدرعات وهو ما لم يحصل بعد.وككل صباح بتوقيت واشنطن ومساء على ساعة نتنياهو يفتتح رئيس وزراء العدو نهاره العدواني بتنسيق مع الرئيس الاميركي جو بايدين وهو تناغم هاتفيا معه هذا المساء مسبوقا بتأكيدات من البنتاغون تشرح بأن الادارة الاميركية لا تضع اي شروط لاسرائيل في استخدامها الاسلحة المقدمة لها.وكشف البنتاغون عن وصول " أوهايو " اكبر الغواصات الاميركية إلى الشرق الأوسط وستنضم إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" اللتين سبق أن نشرهما الجيش الأميركي في المنطقة ولهذه الاساطيل البحرية والجوية مفاعيلها في الحرب على الفلسطينين, والطائرات المئة التي قدمتها اميركا وضعت خبراتها في المجال العسكري في ليلة غزة الدامية بالامس وحازت على شهادة الخمسمئة شهيد وجريح جلهم اطفال ما اخرج الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش عن هدوئه الدولي قائلا إن غزة اصبحت مقبرة للاطفال لا رابح في الحرب الجارية , ويجب العمل على حل الدولتين, يقول غوتيرش, لكن الولايات المتحدة تدفع بالتسلح الى جانب اسرائيل وتقود الحرب عنها حتى حل الدولة الفلسطينية وتذويب وجودها .دعم لامحدود لاسرائيل في غزة, وتهديد ل‍لبنان, اذ كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس بايدن بعثت رسائل عبر شركاء إقليميين من ضمنهم تركيا، مفادها أن واشنطنمستعدة للتدخل عسكريا ضد كل من "حزب الله" وإيران وضربهما، إذا هاجما إسرائيل. وحتى الساعة فإن الهجمات عند الحدود اللبنانية الفلسطنيية محكمومة بالضابط الاميركي نفسه الذي يرفع سلاح التهويل باليسرى .. ويفاوض باليمنى .وواقع المعركة جنوبا غارات اسرائيلية وصواريخ للمقاومة وحماس وشهداء لحزب الله تم الاعلان عن اسمائهم .فيما ينتظر ان تشييع بليدا غدا شهيدة آل ايوب جدة الزهرات الثلاث اللواتي استشهدن على طريق عيناتا على ان يعلن عن مراسم دفنهن بعد ان وصل والدة العائلة اليوم من الخارج .