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لبنان
إجازات غير مدفوعة
Lebanon 24
06-11-2023
|
17:21
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أعطت وكالات وشركات سياحة موظفين عاملين لديها إجازات غير مدفوعة، لشهر أو شهرين على الأقل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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