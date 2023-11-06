24
o
بيروت
24
o
طرابلس
30
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شهر على حرب غزة: السياحة في لبنان ومصر والأردن قد تخسر 16 مليار دولار
Lebanon 24
06-11-2023
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الشرق الاوسط": بحسب أحدث التقارير الصادرة عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، يوم الثلاثاء، يرجح أن يكون الضرر الأكبر للحرب بين إسرائيل و«حماس» خارج مناطق النزاع، على قطاع السياحة في كل من مصر ولبنان والأردن.
Advertisement
الوكالة أوردت في تقرير صادر يوم الاثنين، أن هذه الخسائر قد تبلغ ما بين 10 في المائة إلى 70 في المائة من إجمالي عائدات السياحة المسجلة العام الماضي، وذلك وفق تفاقم الصراع واتساع رقعته وامتداد فترته الزمنية.
وعرضت الوكالة 3 سيناريوهات أكثرها حدّةً يُقدِّر بلوغ الخسائر الإجمالية للإيرادات السياحية في الدول الثلاث 16.1 مليار دولار.
وذكرت أن البلدان المجاورة مباشرة لإسرائيل وغزة هي أكثر عرضة لتباطؤ السياحة التي تساهم بنسبة 12 - 26 في المائة من إيرادات الحساب الجاري، مما يحقق دخلاً من العملات الأجنبية فضلاً عن خلق فرص للعمل. وقد ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من عام 2023 بأكثر من 50 في المائة في الأردن و30 في المائة في مصر. وفي لبنان، ارتفع عدد السياح بنسبة 33 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب). كما يوفر القطاع السياحي فرص عمل لنحو 20 في المائة من السكان في هذه، فضلاً عن أنه قطاع مهم نظراً لارتفاع معدلات البطالة في هذه البلدان.
ويُعد لبنان الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة بين هذه الدول، حيث يمثل 26 في المائة من إيرادات الحساب الجاري. وهذا يعرضه لتراجع في النمو الاقتصادي والأرصدة الخارجية بسبب انخفاض عدد السياح. وفي حال انخفضت عائدات السياحة بنسبة 10 إلى 30 في المائة، فإن الخسارة المباشرة في الناتج الاقتصادي يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الذي يعاني من أزمة خانقة وفراغ سياسي، يجعلانه غير قادر على تحمل التخلي عن تدفقات العملات الأجنبية المهمة من السياحة. وفي الأردن، ستتم خسارة ما بين 0.6 إلى 4 مليارات دولار إذا خسرت عائدات السياحة ما بين 10 إلى 70 في المائة من قيمتها.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكتل الدافئة.. هذا موعد وصول المنخفضات والأمطار إلى لبنان
Lebanon 24
بعد الكتل الدافئة.. هذا موعد وصول المنخفضات والأمطار إلى لبنان
01:48 | 2023-11-06
06/11/2023 01:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن شراء الذهب في لبنان.. إليكم آخر معلومة
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن شراء الذهب في لبنان.. إليكم آخر معلومة
13:54 | 2023-11-06
06/11/2023 01:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مرض فادي إبراهيم.. نقابة الممثلين تكشف ما يعاني منه
Lebanon 24
هذا هو مرض فادي إبراهيم.. نقابة الممثلين تكشف ما يعاني منه
08:41 | 2023-11-06
06/11/2023 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الآن
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الآن
09:59 | 2023-11-06
06/11/2023 09:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ يخصّ نصرالله من مسؤول إسرائيليّ.. وهكذا هدّد "حزب الله"!
Lebanon 24
تصريحٌ يخصّ نصرالله من مسؤول إسرائيليّ.. وهكذا هدّد "حزب الله"!
12:06 | 2023-11-06
06/11/2023 12:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-11-07
كل معارض "يغنّي على ليلاه"
01:15 | 2023-11-07
ثغرات في "الجدار الحدودي الفاصل"
01:00 | 2023-11-07
قمة الرياض محطة جديدة في تحرك ميقاتي لدرء خطر الحرب عن لبنان
00:55 | 2023-11-07
غريغوريوس حجار مطران العرب اسقف شهيد افتدى فلسطين بروحه
00:50 | 2023-11-07
بالفيديو الصليب الأحمر نقل جثتين لعنصرين في حزب الله.. أين استشهدا؟
00:24 | 2023-11-07
ليلاً.. هذا ما حدث مع أحد الأشخاص على طريق المطار (فيديو)
فيديو
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
07/11/2023 08:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
07/11/2023 08:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
04:00 | 2023-11-04
07/11/2023 08:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24