Advertisement

لبنان

البندورة على أوتوستراد الضبية.. ما الذي جرى هناك؟ (صورة)

Lebanon 24
06-11-2023 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1127385-638349373590387764.jpg
Doc-P-1127385-638349373590387764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد الضبية بين سيارة وشاحنة محملة بالبندورة، ما أدى إلى انقلاب كامل الحمولة.
 
وأسفر الحادث عن سقوط جريح.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشأن الحد من الأسلحة النووية... محادثات نادرة بين واشنطن وبكين
lebanon 24
07/11/2023 12:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا احتمالات "وقف تكتيكي" للعمليات العسكرية في قطاع غزة ونعتقد أننا ببداية محادثات الهدنة وليس في نهايتها
lebanon 24
07/11/2023 12:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حادث مروري على طريق عام المريجات باتجاه ضهر البيدر و حركة سير كثيفة بالمكان
lebanon 24
07/11/2023 12:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة أحد الجرحى خطيرة... حادث سير مروّع بين دراجتين ناريتين (صور)
lebanon 24
07/11/2023 12:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الضبية

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-11-07
03:58 | 2023-11-07
03:00 | 2023-11-07
02:00 | 2023-11-07
05:00 | 2023-11-07
04:40 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24