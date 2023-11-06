البندورة على أوتوستراد الضبية.. ما الذي جرى هناك؟ (صورة)

وقع حادث سير فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد الضبية بين سيارة وشاحنة محملة بالبندورة، ما أدى إلى انقلاب كامل الحمولة.

وأسفر الحادث عن سقوط جريح.