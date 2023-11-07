سُمع دويها في أرجاء المنطقة.. إلقاء قنبلة على ملحمة في طرابلس

قام مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه ملحمة الياسمين في محلة دوار أبو علي في طرابلس، وسُمع دويها في ارجاء المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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