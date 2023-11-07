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لبنان

سُمع دويها في أرجاء المنطقة.. إلقاء قنبلة على ملحمة في طرابلس

Lebanon 24
07-11-2023 | 00:03
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قام مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه ملحمة الياسمين في محلة دوار أبو علي في طرابلس، وسُمع دويها في ارجاء المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
 
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طرابلس

دوار أبو علي

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