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لبنان

غارة جوية وقصف مدفعي اسرائيلي.. هكذا يبدو الوضع في الجنوب

Lebanon 24
07-11-2023 | 04:00
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أغارت طائرة حربية إسرائيلية قبل قليل، على خراج بلدة عيتا الشعب في الجنوب، وذلك بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
وفي موازاة ذلك، تعرضت الضهيرة وطير حرفا لقصف مدفعي من قبل العدو. 
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كما وشن العدو 3 ضربات مدفعية على اطراف مروحين و راميا. 
 
وعُثر على 16 منصة صواريخ فارغة في جنوب مدينة صور، كانت قد أستخدمت لإطلاق صواريخ يوم أمس باتجاه فلسطين المحتلة. 
 
وقبل ظهر اليوم، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف الناقورة وسط إنطلاق صافرات الإنذار لليونيفيل في المنطقة، بحسب مندوبة "لبنان 24". 
 
وتعرضت منطقة اللبونة للاستهداف بعدد من القذائف المدفعية مصدرها مدفعية العدو الحدودية.
 
من جانبه، أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه استهدف خلية كانت تحاول إطلاق صاروخ مضاد للدروع على شتولا من جنوب لبنان. 
 
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