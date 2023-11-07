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لبنان

ثغرات في "الجدار الحدودي الفاصل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2023 | 01:15
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تفيد مصادر مطلعة عن حصول تحركات عسكرية وامنية جدّية، يقوم بها "حزب الله" عند الحدود اللبنانية الجنوبية ما يطرح اسئلة حقيقية بشأن المسار الذي ستأخذه التطورات في المرحلة المقبلة.
وبحسب المصادر فإن "حزب الله" قام في الايام الماضية بتفجير عشرات العبوات الناسفة بالجدار الفاصل الموجود على طول الحدود الجنوبية الامر الذي ادى الى فتح عدد كبير من الثغرات فيه.
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وترى المصادر ان هذا الامر يزيد من الارباك والمخاوف لدى الجيش الاسرائيلي لانه يطرح اسئلة عن اهداف هذا العمل، وعما اذا كان الحزب يخطط لشيء ما في المرحلة المقبلة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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