كل معارض "يغنّي على ليلاه"

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تؤكد المواقف المتناقضة التي خرجت الى العلن بعد خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من قبل افرقاء المعارضة أن التنسيق شبه مفقود بينهم.وبحسب المصادر المطلعة، فإن التعامل الايجابي والتصريحات المرحبة بعدم ذهاب نصرالله نحو التصعيد جاء من فئة لا بأس بها على رأسهم "نواب التغيير" الذين حاولوا التعامل بإيجابية مع الموقف الحالي لـ"حزب الله".وترى المصادر ان هذا التناقض في خطاب افرقاء المعارضة سيساهم في اضعاف سرديتها السياسية خصوصا في حال حصول تطورات ميدانية دراماتيكية كبرى عند الجبهة الجنوبية.