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لبنان

مسح للاضرار وبدء دفع التعويضات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2023 | 01:45
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باشرت فرق ميدانية متخصصة تابعة لحزب لله منذ الأسبوع الأول على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية اللبنانية بمسح كل البيوت والعقارات المتضررة من جراء القصف الإسرائيلي، ويتم تحرير تقارير ومحاضر بالأضرار .
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وقال مصدر بلدي جنوبي "إن تعويضات مادية تدفع لأصحاب هذه المنازل من اجل ترميمها، من دون انتظار اي جهة رسمية للتعويض ، لكون الحزب على اطلاع ان الدولة والخزينة العامة غير قادرين حالياً على التعويض للجنوبيين الذين تضررت املاكهم.
ولفت المصدر الى ان المسح سيشمل ايضا بساتين الزيتون.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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