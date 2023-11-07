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لبنان

دعوات لم تلق تجاوبا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2023 | 02:15
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قال مصدر سياسي بيروتي "إنه، منذ الأسبوع الأول لفتح الجبهة الجنوبية بين اسرائيل وحزب الله، شهدت مناطق بيروتية وصيداوية وحتى شمالية ذات لون طائفي معين دعوات لشبابها للإنضمام الى صفوف المقاومة والذهاب الفوري الى الجنوب من اجل الإنضمام الى الجبهة.
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المصدر أضاف انه بالرغم من ان هذه الدعوات لم تلق تجاوباً كبيراً، ولكن من يطلقها ويشجع عليها يرمي من خلالها ان يضفي على العمل المقاوم في الجنوب طابع جامع ووطني بعدما كانت لديه دائماً الرغبة بحصرها بفريق واحد هو حزب الله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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